Man City chce gwiazdę PSG. Może wydać 60 mln euro

Joao Neves na celowniku Manchesteru City i Realu Madryt

Manchester City pod wodzą Pep Guardioli przygotowuje się do letniej przebudowy zespołu, szczególnie w linii pomocy. Potencjalne odejścia Kevina De Bruyne i Ilkaya Gundogana sprawiają, że Obywatele poszukują nowych opcji. Joao Neves pasuje do koncepcji hiszpańskiego menedżera, choć jego cena może być przeszkodą. Dodajmy, że mistrz Anglii monitoruje również Eduardo Camavingę z Realu Madryt i Edersona z Atalanty Bergamo.

Według informacji podanych przez “Fichajes”, Man City oraz Królewscy rozważają pozyskanie Joao Nevesa. Portugalski pomocnik, który dołączył do Paris Saint-Germain z Benfiki Lizbona za 60 milionów euro. Piłkarz wzbudza ogromne zainteresowanie europejskich gigantów. Choć warto zaznaczać, że na ten moment francuski klub nie planuje sprzedaży pomocnika zaledwie rok po jego przybyciu.

Mimo to walka o 13-krotnego reprezentanta Portugalii może nabrać tempa w nadchodzących miesiącach, jeśli zainteresowane kluby zdecydują się na konkretne oferty. 20-letni Neves znakomicie odnalazł się w drużynie Luisa Enrique, strzelając w tym sezonie cztery gole i notując aż dziewięć asyst we wszystkich rozgrywkach. PSG może być spokojne o przyszłość Portugalczyka. Nowa gwiazda zespołu jest związana kontraktem do końca czerwca 2029 roku.