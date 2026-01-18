Man City wypożyczył pomocnika do Hiszpanii. Kolejna szansa Argentyńczyka

Manchester City poinformował, że Claudio Echeverri dołącza do Girony na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/2026. Argentyński pomocnik pierwszą część kampanii spędził w Bayerze Leverkusen.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Claudio Echeverri dołączył do Girony

Manchester City sprowadził Claudio Echeverriego w styczniu 2024 roku z River Plate za 18,5 mln euro. Argentyńczyk bezpośrednio po podpisaniu kontraktu pozostał jednak na wypożyczeniu w macierzystym klubie, Po dołączeniu do zespołu The Citizens pomocnik miał trudności z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie i pod wodzą Pepa Guardioli wystąpił zaledwie trzykrotnie, zdobywając jedną bramkę.

Na początku obecnego sezonu Echeverri został wypożyczony do Bayeru Leverkusen, gdzie miał zbierać regularne minuty. Rzeczywistość okazała się jednak mniej korzystna dla 19-latka. Argentyńczyk nie zdołał przebić się do pierwszego składu i większość czasu spędzał na ławce rezerwowych. Łącznie rozegrał 11 spotkań, zanotował jedną asystę i spędził na boisku 270 minut. Z tego powodu władze Manchesteru City zdecydowały się skrócić jego wypożyczenie.

Nowym przystankiem w karierze Echeverriego będzie Girona, gdzie spotka kolejnego piłkarza The Citizens – Vitora Reisa. Obecność Brazylijczyka ma pomóc zawodnikowi w szybszej adaptacji do realiów La Liga. Hiszpański klub w ostatnich sezonach imponuje odważnym i ofensywnym stylem gry.

Echeverri ma na swoim koncie również cztery występy w reprezentacji Argentyny. W bieżącym sezonie Girona walczy o utrzymanie w La Liga. Jednak na początku tego roku znajduje się w dobrej formie. Po trzech zwycięstwach z rzędu zespół zajmuje 9. miejsce w tabeli, mając na koncie 24 punkty.