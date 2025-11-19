Man City pożegna niewypał transferowy. Pomocnik bliski zmiany klubu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Wolverhampton chce pozyskać Kalvina Phillipsa

Manchester City rozpoczął sezon w Premier League w słabym stylu, ale pod wodzą Pepa Guardioli zespół stopniowo odbudowuje formę. Obecnie The Citizens zajmują drugie miejsce w tabeli, tuż za liderującym Arsenalem. Poza kadrą meczową znajduje się jednak Kalvin Phillips, który w obecnej kampanii rozegrał zaledwie jedno spotkanie w Pucharze Ligi Angielskiej.

Phillips trafił na Etihad Stadium w lipcu 2022 roku z Leeds United za blisko 50 milionów euro. Jego kariera w Manchesterze City nie potoczyła się zgodnie z oczekiwaniami. 29-latek rzadko pojawiał się w pierwszym składzie, a wypożyczenia do West Ham United i Ipswich Town nie pozwoliły mu odzyskać formy.

Według doniesień „Football Insider”, Wolverhampton Wanderers uważnie przygląda się rynkowi transferowemu i jednym z głównych celów jest Kalvin Phillips. Sezon 2025/26 jest koszmarny dla klubu z Molineux Stadium. Drużyna nie odniosła jeszcze żadnego zwycięstwa w Premier League, co spowodowało, że klub znalazł się na dnie tabeli. Zmiana trenera stała się nieunikniona. Vitor Pereira ustąpił miejsca Robowi Edwardsowi, który teraz próbuje odmienić losy zespołu i uratować sezon.

Warto dodać, że angielski pomocnik jest także bacznie monitorowany przez Everton. Jego kontrakt w niebieskiej części Manchesteru obowiązuje do czerwca 2028 roku nie wskazuje na to, że miał zostać wypełniony. Phillips łącznie w barwach The Citizens rozegrał 32 mecze i strzelił jednego gola.