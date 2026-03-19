Manchester City osłabi ligowego rywala? Szuka nowego obrońcy

Manchester City może wykorzystać niepowodzenia Tottenhamu i sprowadzić Pedro Porro. To kandydat do wzmocnienia defensywy Obywateli - informuje Ekrem Konur. Zawodnik ma dość walki o utrzymanie w Premier League.

Porro chce walczyć o trofea. Manchester City jeszcze nie złożył oferty

Manchester City latem będzie kontynuował rewolucję kadrową. Ostatnie niepowodzenie w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi Madryt sugeruje, że drużyna nie ma jeszcze wystarczająco jakości, aby walczyć z największymi gigantami. Wiele wskazuje na to, że Obywatele ponownie nie sięgną też po mistrzostwo Anglii, bowiem do liderującego Arsenalu tracą aż dziewięć punktów. Po sezonie planowane są kolejne zmiany w składzie.

Lista życzeń angielskiego giganta jest bardzo długa, a jednym z uwzględnionych na niej nazwisk jest Pedro Porro. Zawodnik Tottenhamu mógłby okazać się bardzo ciekawym kandydatem do wzmocnienia konkurencji na prawej stronie defensywy. Pep Guardiola w rywalizacji z Realem miał problem z obsadzeniem tej pozycji – w pierwszym meczu wystąpił tam Abdukodir Khusanov, a w rewanżu Matheus Nunes. 15-krotny reprezentant Hiszpanii z pewnością byłby dobrą opcją do tej formacji.

Manchester City nie złożył jeszcze oferty, ale monitoruje sytuację i może wkrótce się po niego zgłosić. Szanse na powodzenie tej operacji zwiększają słabe wyniki Tottenhamu, który znów jest uwikłany w walkę o utrzymanie w Premier League. Dla Porro to za mało, gdyż chce on się sprawdzić w grze o najważniejsze trofea, co będzie możliwe po przenosinach na Etihad Stadium.