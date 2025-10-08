Manchester City włącza się do walki o wielki transfer. Na radarze cel Barcelony

17:35, 8. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Bild

Manchester City w niedalekiej przyszłości zamierza dokonać głośnego transferu. Prosto z Bundesligi. Na celowniku The Citizens znalazł się Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund - informuje "Bild".

Nico Schlotterbeck wzbudził zainteresowanie Manchesteru City

Manchester City w minionym letnim okienku transferowym przeszedł dość sporą przebudowę. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę została wzmocniona przez wielu interesujących zawodników. Rewolucja kadrowa jednak jeszcze nie dobiegła końca. Władze z Etihad Stadium planują kolejne ruchy, które będą mogli dokonać w niedalekiej przyszłości.

Nie od dziś wiemy, że Manchester City planuje wzmocnić środek defensywy. Jak się okazuje, angielski zespół ma zamiar rzucić wyzwanie FC Barcelonie. Dziennik „Bild” informuje, że w kręgu zainteresowań The Citizens znalazł się Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Na Etihad Stadium dość poważnie traktują temat niemieckiego obrońcy.

FC Barcelona również wykazuje poważne zainteresowanie Nico Schlotterbeckiem. Mówi się, że koszt transferu może wynieść nawet 40 milionów euro. Kontrakt 25-latka z Borussią Dortmund obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Na Signal Iduna Park zatem może być ostatni dzwonek, aby spieniężyć pokaźną kwotą odejście obrońcy.

Nico Schlotterbeck reprezentuje barwy Borussii Dortmund od 2022 roku. Dotychczas reprezentant Niemiec rozegrał 128 spotkań w koszulce tego zespołu. W tym czasie 25-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie sześć trafień, a także 16 asyst.

