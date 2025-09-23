Manchester City może stracić Nico O'Reillya. Utalentowany zawodnik znajduje się pod obserwacją Chelsea. Uwagę na 20-latek zwrócili także Leeds United, Bayer Leverkusen i Olympique Lyon - donosi "Football Insider".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Nico O'Reilly

Nico O’Reilly pod obserwacją Chelsea

Manchester City nie zalicza dobrego wejścia w sezon. Po zwycięstwach nad Manchesterem United i SSC Napoli wydawało się, że podopieczni Pepa Guardioli weszli już w odpowiedni tryb. Jednak w miniony weekend The Citizens na własne życzenie zremisowali z Arsenalem (1:1). Pokaz siły drużyna Obywateli będzie mogła zaprezentować już w środę, kiedy podejmie Huddersfield w Pucharze Ligi Angielskiej.

Z uwagi na ostatnie problemy zdrowotne defensorów, do podstawowego składu Manchesteru City wskoczył Nico O’Reilly. 20-latek jest nominalnym pomocnikiem, ale z przymusu występuje na lewej obronie. Utalentowany zawodnik jednak wkrótce może opuścić Etihad Stadium. „Football Insider” informuje, że piłkarz The Citizens znajduje się pod obserwacją Chelsea.

Warto zaznaczyć, że The Blues w przeszłości dokonał hitowego transferu z Manchesteru City. Udało im się pozyskać Cole’a Palmera, który stał się jednym z najlepszych graczy na świecie. Teraz londyńczycy jednak będą mieli poważnych konkurentów. Nico O’Reilly znajduje się również na radarach Leeds United, Bayeru Leverkusen oraz Olympique Lyonu.

Nico O’Reilly w obecnym sezonie rozegrał pięć spotkań w koszulce Manchesteru City. 20-latek czeka jeszcze na swoje premierowe trafienie oraz asystę.