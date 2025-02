Guardiola chce w Man City obrońcę za 40 milionów

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Tino Livramento znalazł się na liście życzeń Manchesteru City

Manchester City jest w trakcie poszukiwania zawodników, mających wzmocnić drużynę w trakcie letniego okna transferowego. Jednym z celów jest transfer z udziałem nowego defensora. Wieści na temat temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło podaje, że władze klubu z Etihad Stadium rozważają pozyskanie Tino Livramento. Zwolennikiem takiego ruchu ma być między innymi Josep Guardiola. Obrońca grający dzisiaj w Newcastle United zainteresował przedstawicieli Man City między innymi ze względu na bardzo ofensywne usposobienie. 22-latek miałby poprawić rywalizację na prawej stronie defensywy. Gigant mógłby wyłożyć na takich ruch 40 milionów euro.

Livramento to gracz, który ma na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Anglii. Urodzony w Londynie defensor trafił do ekipy z St. James Park w sierpniu 2023 roku z Southampton. Wcześniej natomiast reprezentował barwy młodzieżowych drużyn Chelsea. Aktualny kontrakt piłkarza z Newcastle obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

W tej kampanii Livramento rozegrał jak na razie 31 meczów, z czego 25 w Premier League, jeden w Pucharze Anglii i pięć w Carabao Cup. Gdyby transakcja z udziałem zawodnika doszła do skutku, to czekałaby go ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Na dzisiaj na prawej obronie w Man City może grać Rico Lewis.