Man City obserwował zawodnika Barcelony. Gwiazdor czeka na nowy kontrakt

Nowy kontrakt Julesa Kounde coraz bliżej

Manchester City planuje gruntowną przebudowę defensywy w letnim oknie transferowym. Okazuje się, że na liście życzeń Pepa Guardioli znajdował się Jules Kounde. Jak donosi Fabrice Hawkins, klub z Etihad Stadium zasięgnął informacji na temat reprezentanta Francji, który jest kluczową postacią w systemie Hansiego Flicka w Barcelonie.

The Citizens są w stanie zaproponować zawodnikowi znacznie wyższe warunki finansowe niż obecnie oferuje Duma Katalonii. To rodzi obawy wśród władz Blaugrany, które nie chcą dopuścić do utraty wszechstronnego defensora.

Zainteresowanie ze strony Manchesteru City może okazać się poważnym zagrożeniem, ale Barcelona nie zamierza pozostać bierna. Klub prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie nowej umowy z prawym obrońcą. Klub chce także docenić jego wkład w drużynę.

Ostatnie spotkanie pomiędzy przedstawicielami zawodnika a władzami klubu odbyło się w miniony poniedziałek. Obie strony są bliskie osiągnięcia porozumienia. Obecna umowa Francuza obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale Barcelona chce poprawić warunki i zabezpieczyć się przed ewentualnym zainteresowaniem ze strony innych gigantów. Co istotne, Kounde już wcześniej wykazał się lojalnością wobec klubu, odrzucając bardziej lukratywną ofertę Chelsea.