FC Barcelona planuje ruszyć po gracza Man City

FC Barcelona jest w trakcie poszukiwania wzmocnień do ofensywy. Według informacji Fichajes.net klub z Camp Nou może szukać posiłków w Man City. Na celowniku znalazł się 22-latek.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jeremy Doku może zamienić Manchester City na FC Barcelonę

FC Barcelona znana jest tego, że co kilka miesięcy szuka nowych graczy, mających na celu odświeżyć nieco szatnię. Co prawda w tym sezonie błyszczą skutecznością w szeregach ekipy z La Liga tacy graczy jak Robert Lewandowski czy Raphinha. Fichajes.net daje jednak do zrozumienia, że władze Barcy szukają nowego napastnika.

Źródło przekonuje, że na radarze Katalończyków znalazł się Jeremy Doku. Belg aktualnie związany jest kontraktem z Manchesterem City. Ten obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. 22-latek w każdym razie w ekipie z Premier League w tym sezonie spędził na boisku nieco ponad 1100 minut, więc to nie spełnia jego oczekiwań. Niewykluczone zatem, że będzie szukał zmiany otoczenia.

Doku trafił do klubu z Etihad Stadium w sierpniu 2023 roku. Man City przeznaczył na transakcję z udziałem gracza 60 milionów euro. Wcześniej piłkarz bronił barw między innymi Stade Rennes czy Anderlechtu. Tymczasem w tej kampanii piłkarz wystąpił łącznie w 23 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył też siedem kluczowych podań. Kolejną szansę na występ zawodnik może mieć w niedzielę, gdy Obywatele w hicie ligi angielskiej zagrają z Liverpoolem.

Za ewentualną transakcją z udziałem 30-krotnego reprezentanta Belgii może przemawiać to, że ten może grać zarówno na prawym, jak i lewym skrzydle. O miejsce w składzie mógłby rywalizować w ekipie z La Liga między innymi z: Lamine Yamalem, Ferranem Torresem czy Ansu Fatim.