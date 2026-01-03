Man City dostał ofertę za pomocnika. Wielki klub chce gwiazdę

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Mateo Kovacić na liście życzeń Besiktasu

Manchester City nieudanie rozpoczął 2026 rok. Zespół Pepа Guardioli bezbramkowo zremisował na Stadium of Light z Sunderlandem, rewelacyjnym beniaminkiem Premier League. The Citizens nadal zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli. W 20. kolejce zmierzą się z Chelsea na Etihad Stadium, a spotkanie zaplanowano na 4 stycznia.

Jednym z zawodników, których sytuacja w klubie budzi coraz większe zainteresowanie, jest Mateo Kovacić. 31-letni pomocnik na początku sezonu zmagał się z urazem ścięgna Achillesa. Chorwat wrócił do gry w październiku. Jednak w barwach Manchesteru City wystąpił zaledwie w dwóch spotkaniach, spędzając na boisku łącznie 37 minut. Potem nabawił się kolejnej kontuzji stopy, która ponownie wykluczyła go z gry na dłuższy okres.

Kovacić powinien wrócić pełnej sprawności na początku lutego. Mimo problemów zdrowotnych nie słabnie zainteresowanie ze strony Besiktasu, który przygotowuje ofertę za doświadczonego pomocnika. Turecki gigant chce jednak w pierwszej kolejności uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia zawodnika.

Wśród rozważanych scenariuszy pojawia się przede wszystkim wypożyczenie. Klub ze Stambułu poszukuje obecnie klasowego piłkarza do środka pola na drugą część sezonu. Kovacić występuje na Etihad Stadium od 2023 roku. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Chelsea oraz Realu Madryt. Na poziomie Premier League rozegrał 204 spotkania, w których zdobył 11 bramek. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Według portalu Transfermarkt.de, Chorwat jest obecnie wyceniany na 15 milionów euro.