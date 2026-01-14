Manchester City czy Real Madryt? Rodri wybrał klub na nowy sezon

Rodri od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Mimo to pomocnik zdecydował się usiąść do rozmów z Man City w sprawie nowego kontraktu - informuje serwis TeamTalk.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri i Manchester City negocjują przedłużenie kontraktu

Rodri od kilku lat jest związany z Manchesterem City, z którym zdominował Premier League, a także wygrał Ligę Mistrzów. Co więcej, w 2024 roku po triumfie z reprezentacją Hiszpanii w Mistrzostwach Europy dostał Złotą Piłkę, czyli wyróżnienie dla najlepszego piłkarza na świecie. Nic więc dziwnego, że w jego kierunku zaczął spoglądać Real Madryt.

Plotki o transferze Rodriego do Realu pojawiają się regularnie w zagranicznych mediach. Zwłaszcza w Hiszpanii był okres, kiedy tamtejsza prasa była niemalże przekonana, że 29-latek zagra na Bernabeu. Ostatecznie do takiego ruchu nie doszło i prawdopodobnie nie dojdzie. Przynajmniej w najbliższej przyszłości. Środkowy pomocnik ma inny plan na karierę.

TeamTalk informuje, że Rodri i Manchester City niebawem rozpoczną rozmowy na temat nowego kontraktu. Obecna umowa obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. Obie strony spotkały się w październiku ubiegłego roku, aby omówić kwestię przyszłości. Wtedy jednak ustalono, że w pierwszej kolejności piłkarz musi skupić się na powrocie do zdrowia. Pewne natomiast jest to, że zarówno zawodnik, jak i klub są otwarci na dalszą współpracę.

Od momentu, gdy Rodri dołączył do Man City, wystąpił łącznie w 278 meczach, w których zdobył 27 goli i zanotował 32 asysty. W tym sezonie ponownie męczy się z kontuzją, która uniemożliwia mu regularną grę. Przełożyło się to tylko na 13 występów i 649 minut.