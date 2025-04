Manchester City oraz Chelsea mogą stoczyć walkę o Mile Svilara z AS Romy. Przyszłość serbskiego golkipera w Serie A stoi pod dużym znakiem zapytania - przekazuje Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola oraz Enzo Maresca

Mile Svilar na celowniku Manchesteru City oraz Chelsea

Manchester City i Chelsea rywalizują między sobą o czwarte miejsce na koniec sezonu Premier League. Obecnie w lepszej sytuacji są podopieczni Enzo Mareski. The Blues znajdują się wyżej w tabeli siedem koniec przed końcem rozgrywek. Różnica między zespołami wynosi jednak zaledwie punkt. W nadchodzącym letnim okienku transferowym te ekipy mogą stoczyć bój o gwiazdę Serie A.

Jak poinformował Ekrem Konur, zarówno Manchester City jak i Chelsea obserwują zawodnika AS Romy. W kręgu zainteresowań zespołów Premier League znalazł się Mile Svilar. The Citizens poszukują następcy Edersona, natomiast londyńczycy chcą pozyskać golkipera światowej klasy, przez co ich uwaga została zwrócona na serbskiego bramkarza.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Mile Svilar jest bez wątpienia jednym z najlepszych golkiperów w całej Serie A. Przyszłość Serba na Półwyspie Apenińskim jednak stoi pod znakiem zapytania. Zawodnik bowiem poważnie rozważa opcję opuszczenia zespołu Giallorossich.

W obecnym sezonie Mile Svilar rozegrał 44 spotkania między słupkami AS Romy. W tym czasie serbski bramkarz zdołał zakończyć 11 meczów bez straconego gola. Portal „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 17 milionów euro. Jednak wartość rynkowa zawodnika Giallorossich wydaje się zdecydowanie wyższa.