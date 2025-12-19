Man City chce zawodnika Chelsea. Gigant rywalizuje o wielki talent

Manchester City i Bayern Monachium wyrażają zainteresowanie Joshem Acheampongiem z Chelsea - podaje serwis "GiveMeSport". 19-letni obrońca jest rezerwowym na Stamford Bridge.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Josh Acheampong na radarze Manchesteru City i Bayernu Monachium

Manchester City wygrał cztery mecze z rzędu w Premier League i traci już tylko dwa punkty do liderującego Arsenalu. Z kolei Bayern Monachium jest w tym sezonie ligowym niepokonany i zmierza po kolejne mistrzostwo Niemiec. Jak informuje „GiveMeSport”, na liście obserwowanych talentów obu gigantów znajduje się Josh Acheampong z Chelsea.

Wychowanek akademii The Blues musi się pogodzić z drugoplanową rolą w zespole prowadzonym przez Enzo Mareskę. W tym sezonie 19-latek wystąpił w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach, w tym w pięciu spotkaniach Premier League. W meczu z Nottingham Forest zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Chelsea.

Acheampong wyróżnił się także w wygranym meczu Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko Cardiff City (2:1), zapewniając drużynie awans do półfinału. Zawodnik może grać zarówno na prawej flance, jak i na środku obrony. Spora konkurencja w linii defensywnej sprawia, że niebawem może rozważyć zmianę barw klubowych.

Latem młody defensor był przedmiotem zainteresowania Bournemouth. Jednak londyński gigant nie wyraził zgody na transfer i obecnie uważa się, że jego stanowisko wobec obrońcy pozostaje niezmienne.

Acheampong ma ghańskie korzenie, ale w reprezentacji Anglii do lat 21 rozegrał już cztery mecze. Jego kontrakt ze Stamford Bridge obowiązuje do czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia go na 20 milionów euro.