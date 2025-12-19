Man City chce zawodnika Chelsea. Gigant rywalizuje o wielki talent

18:46, 19. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  GiveMeSport

Manchester City i Bayern Monachium wyrażają zainteresowanie Joshem Acheampongiem z Chelsea - podaje serwis "GiveMeSport". 19-letni obrońca jest rezerwowym na Stamford Bridge.

Pep Guardiola
Obserwuj nas w
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Josh Acheampong na radarze Manchesteru City i Bayernu Monachium

Manchester City wygrał cztery mecze z rzędu w Premier League i traci już tylko dwa punkty do liderującego Arsenalu. Z kolei Bayern Monachium jest w tym sezonie ligowym niepokonany i zmierza po kolejne mistrzostwo Niemiec. Jak informuje „GiveMeSport”, na liście obserwowanych talentów obu gigantów znajduje się Josh Acheampong z Chelsea.

Wychowanek akademii The Blues musi się pogodzić z drugoplanową rolą w zespole prowadzonym przez Enzo Mareskę. W tym sezonie 19-latek wystąpił w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach, w tym w pięciu spotkaniach Premier League. W meczu z Nottingham Forest zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Chelsea.

Acheampong wyróżnił się także w wygranym meczu Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko Cardiff City (2:1), zapewniając drużynie awans do półfinału. Zawodnik może grać zarówno na prawej flance, jak i na środku obrony. Spora konkurencja w linii defensywnej sprawia, że niebawem może rozważyć zmianę barw klubowych.

Latem młody defensor był przedmiotem zainteresowania Bournemouth. Jednak londyński gigant nie wyraził zgody na transfer i obecnie uważa się, że jego stanowisko wobec obrońcy pozostaje niezmienne.

Acheampong ma ghańskie korzenie, ale w reprezentacji Anglii do lat 21 rozegrał już cztery mecze. Jego kontrakt ze Stamford Bridge obowiązuje do czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia go na 20 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Bournemouth oraz Andoni Iraola
Manchester United i Chelsea stoczą walkę. Pod obserwacją ligowy rywal
Pep Guardiola
Man City szuka nowego trenera. Guardiola skomentował swoją przyszłość
Pep Guardiola
Manchester City ma coraz większe obawy. Zbliża się koniec Guardioli?!