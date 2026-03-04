Man City chce włoskiego zawodnika. 60 mln funtów w grze

Manchester City prowadzi działania w sprawie odmłodzenia prawej strony defensywy. Na radarze klubu z Etihad Stadium znajduje się Michael Kayode z Brentfordu - podaje "TEAMtalk".

Michael Kayode na celowniku Manchesteru City

Manchester City jest obecnie wiceliderem tabeli Premier League i traci pięć punktów do prowadzącego Arsenalu. Kanonierzy mają jednak rozegrane o jedno spotkanie więcej, co sprawia, że walka o mistrzostwo Anglii wciąż pozostaje otwarta. W marcu The Citizens czeka dodatkowo wymagający dwumecz z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Równolegle do rywalizacji sportowej trwają już przygotowania do letniego okna transferowego. Pep Guardiola zamierza wzmocnić prawą stronę defensywy, a jednym z głównych kandydatów jest Michael Kayode z Brentfordu – informuje „TEAMtalk”.

21-letni prawy obrońca wyrasta na jednego z najbardziej pożądanych defensorów w Anglii. Do Brentfordu trafił na stałe z Fiorentiny zeszłego lata za 17,5 mln euro po bardzo udanym okresie wypożyczenia. Od tamtej pory jego kariera nabrała wyraźnego rozpędu.

Kayode imponuje dynamicznym, fizycznym stylem gry. Łączy szybkość, siłę i wytrzymałość, a jego znakiem firmowym stały się dalekie wyrzuty z autu, które Brentford uczyniło jedną z najgroźniejszych broni. Regularne występy w wymagającej Premier League sprawiły, że wartość rynkowa Włocha znacząco wzrosła. Obecnie mówi się o kwocie przekraczającej 60 milionów funtów.

W klubie panuje przekonanie, że 21-latek ma potencjał, by w najbliższych latach stać się zawodnikiem światowej klasy. Nic więc dziwnego, że znajduje się również na liście życzeń takich europejskich potęg, jak Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain. W bieżącym sezonie Kayode rozegrał 34 mecze we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt z Brentford obowiązuje do czerwca 2030 roku.