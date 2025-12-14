Man City chce gwiazdę ligowego rywala. To byłby głośny transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pedro Porro na radarze Manchesteru City

Manchester City od początku sezonu znajduje się w czołówce Premier League i obecnie traci zaledwie dwa punkty do prowadzącego Arsenalu. Na liście życzeń The Citizens znajduje się Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur. Piłkarz w ostatnich tygodniach stał się jednym z głównych tematów transferowych.

Władze londyńskiego klubu rozpoczęły wewnętrzne rozmowy w sprawie przyszłości hiszpańskiego obrońcy, mając świadomość rosnącego zainteresowania ze strony giganta z niebieskiej części Manchesteru. Choć na razie nie wpłynęła żadna oferta za Porro, Spurs chcą działać z wyprzedzeniem, by rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jednego z najważniejszych zawodników drużyny.

Porro jest związany ze Spurs kontraktem do czerwca 2028 roku, ale klub uznał, że nadszedł odpowiedni moment, by ponownie przyjrzeć się jego umowie. Reprezentant Hiszpanii, który przeniósł się do Londynu ze Sportingu Lizbona w styczniu 2023 roku, szybko wyrósł na jednego z najbardziej efektywnych ofensywnie bocznych obrońców w angielskich rozgrywkach.

W północnym Londynie Porro idealnie odnalazł się w systemie Spurs. Swobodnie operuje na całej prawej stronie boiska, często podłącza się do ataku, schodzi do środka pola i napędza ofensywne akcje zespołu. Nawet w okresach nierównej gry drużyny jego indywidualne występy pozostają na wysokim poziomie.

Choć obecny sezon przyniósł większą rotację składu, pozycja Porro nie została zachwiana. Hiszpan regularnie rozpoczyna kluczowe spotkania i cieszy się pełnym zaufaniem Thomasa Franka. W bieżących rozgrywkach 26-letni zawodnik rozegrał już 25 meczów, w których strzelił cztery gole.