Manchester City wybrał alternatywę dla Donnarummy. Stoczą bój z Man United

Manchester City może włączyć się do rywalizacji z Man United o nowego bramkarza. Jak podaje The Sun w kręgu zainteresowań znalazł się Senne Lammens. Warto dodać, że Obywatele rozważają również transfer Gianluigiego Donnarummy.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Senne Lammens na celowniku Manchesteru City

Manchester City dość niespodziewanie dokonał zmiany na pozycji bramkarza. Do klubu po dwóch latach przerwy wrócił James Trafford, który zastąpił między słupkami Edersona. Brazylijczyk jeszcze przed zamknięciem okna transferowego ma przenieść się do Galatasaray. Okazuje się jednak, że Obywatele szukają jeszcze jednego golkipera. Głównym kandydatem wydaje się Gianluigi Donnarumma.

Reprezentant Włoch został skreślony przez Paris Saint-Germain i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach opuści Paryż. Media łączą go z przeprowadzką do Premier League, a konkretnie Manchesteru City. Z informacji The Sun wynika, że w razie niepowodzenia w sfinalizowaniu transferu władze klubu z Etihad Stadium mają przygotowany plan awaryjny.

Niewykluczone, że The Citiziens ruszą po Senne Lammensa, czyli belgijskiego bramkarza występującego w Antwerpii. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że 23-latek jest blisko przenosin do Manchesteru United, czyli odwiecznego rywala zza miedzy. Czerwone Diabły są już prawie dogadane z zawodnikiem w kwestii warunków kontraktu indywidualnego.

Warto również pamiętać, że nie brakowało plotek o ewentualnym przejściu Donnarummy do Man United. Wygląda więc na to, że oba kluby z Manchesteru interesują się tymi samymi bramkarzami. Na ten moment nie wiadomo kto, gdzie trafi. Do końca letniego okna transferowego pozostał nieco ponad tydzień.