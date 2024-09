Man Utd wzmocni się w pomocy? Na radarze piłkarz Leicester City

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Harry Winks może wzmocnić Manchester United

Man Utd nie zaczął nowej kampanii zgodnie z oczekiwaniami. Ekipa z Old Trafford na dzisiaj w tabeli ligi angielskiej plasuje się na 11. miejscu w tabeli, mając siedem oczek na koncie. To efekt dwóch zwycięstw i remisu. Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał informacje na temat jednego z celów transferowych Czerwonych Diabłów.

Źródło przekonuje, że przedstawiciel Premier League ma w planach pozyskanie środkowego pomocnika. Na celowniku Man Utd znalazł się Harry Winks z Leicester City. 28-latek broni barw ekipy z King Power Stadium od lata 2023 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 12 milionów euro.

W trakcie ostatniej sesji transferowej do ekipy z Old Trafford dołączyli: Manuel Ugarte, Leny Yoro, Matthijs De Ligt czy Joshua Zirkzee oraz Noussair Mazroui. Jasne jest natomiast, że Man Utd potrzebuje posiłków w środku pola. Gdyby transakcja z udziałem Winksa doszła do skutku, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować na przykład z Casemiro.

10-krotny reprezentant Anglii w przeszłości miał już okazję reprezentować barwy wielkiego klubu w lidze angielskiej. Winks reprezentował barwy Tottenhamu Hotspur, z którego latem 2022 roku trafił na sezon na wypożyczenie do Sampdorii. Ogólnie piłkarz w Premier League rozegrał jak na razie 133 spotkania, notując w nich dwa trafienia i trzy asysty.

