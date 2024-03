Man Utd planuje duży transfer. Wzmocnienie na kolejny sezon

IMAGO / Craig Thomas Na zdjęciu: Erik ten Hag

Michael Olise na radarze Man Utd

Manchester United w sezonie 2023/2024 notuje rozczarowujące wyniki, co skłania władze klubu do przeprowadzenia rewolucji kadrowej w letnim oknie transferowym. Przede wszystkim Czerwone Diabły chciałyby wzmocnić ofensywę.

Jak informuje serwis ESPN, na radarze klubu z Old Trafford znalazł się Michael Olise z Crystal Palace. Prawy skrzydłowy w tym sezonie mierzy się z kontuzjami, ale gdy grał, to prezentował bardzo wysoki poziom. Potwierdzają to jego statystyki, bo w 11 meczach zdobył 6 goli i zanotował 6 asyst.

Według źródła w transakcję zakupu Francuza może być włączony Aaron Wan-Bissaka. Man Utd chciałby oddać piłkarza, aby obniżyć cenę Michaela Olise.