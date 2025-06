fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jim Ratcliffe

Viktor Gyokeres nie dla Manchesteru United

Man Utd ma ambitny plan, aby w trakcie letniego okna transferowego pozyskać nowego napastnika. Celem był Viktor Gyokeres. Tymczasem nowe wieści na temat gracza przekazał Record.

Źródło podało, że finalnie reprezentant Szwecji nie trafi do ekipy z Old Trafford, bo angielski klub nie przekonał zawodnika jako projekt. Man Utd co prawda był gotowy wyłożyć na transakcję ponad 71 milionów euro. Niemniej sam gracz woli podobno trafić do Arsenalu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Portugalski klub ogólnie jest gotowy wyrazić zgodę na transakcję z udziałem zawodnika, który ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku, jeśli pojawi się chętny, który wyłoży 80 milionów euro. Przedstawiciele klubu z Teatru Marzeń nie chcą jednak też wykładać takiej sumy na transfer gracza.

Gyokeres w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 52 spotkaniach. Zdobył w nich 54 bramki i zaliczył też 13 asyst. Zawodnik jednocześnie przyczynił się w dużym stopniu do tego, że Sporting wygrał mistrzostwo Portugalii, a także krajowy puchar.

Jasne jest natomiast, że nie tylko Man Utd i klub z Londynu wykazują zainteresowanie Gyokeresem. Juventus też jest poważnie zainteresowany piłkarzem. W każdym razie do ekipy z Turynu zawodnik mógłby trafić, gdyby z klubem pożegnał się Dusan Vlahović. Można zatem przypuszczać, że Bianconeri mają plany, aby zmienić oblicze ofensywne drużyny.

Zobacz także: Juventus rusza po króla strzelców! Transferowy hit na celowniku