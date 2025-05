fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Man Utd gotowy wydać krocie na transfer. Chodzi o nowego napastnika

Manchester United w sezonie 2024/2025 nie spełnił w Premier League pokładanych nadziei. W każdym razie angielska ekipa wciąż ma szansę na to, aby zagrać w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Warunkiem jest triumf w Lidze Europy. Tymczasem według TalkSport władze klubu z ligi angielskiej mają konkretny plan na zwolnienie swojej ofensywy.

Źródło twierdzi, że Ruben Amorim jest już zdecydowany na to, aby latem do Man Utd trafił Antoine Semenyo z Bournemouth. 25-latek to ghański lewy napastnik, który stał się jednym z głównych celów pionu sportowego Czerwonych Diabłów. Angielski klub ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać zawodnika, że jest gotowy wyłożyć krocie na transakcję.

TalkSport nie ma wątpliwości, że Man Utd za zawodnika, mającego kontrakt ważny do 2029 roku, może wyłożyć blisko 80 milionów euro. Konkretnie mowa o 78 milionach euro. Dzięki szybkości i sile fizycznej, a także umiejętności gry na skrzydle piłkarz mógłby być cennym wzmocnieniem dla przedstawiciela Premier League.

Semenyo to piłkarz, który zasilił szeregi Wisienek w styczniu 2023 roku. Kosztował wówczas ponad 10 milionów euro. Wcześniej bronił barw Bristol City. W tej kampanii 27-krotny reprezentant Ghany wystąpił łącznie w 40 spotkaniach, notując w nich 11 trafień i siedem asyst.

