Man United znalazł następcę Maguire’a. To gwiazda Premier League

Manchester United szuka piłkarza, który zastąpi Harry'ego Maguire'a. Z informacji Daily Mail wynika, że na radarze znalazł się Murillo. To obrońca ligowego rywala, czyli Nottingham Forest.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Murillo w kręgu zainteresowań Man United

Manchester United wraz z zatrudnieniem nowego trenera, którym został Michael Carrick, rozpoczął kolejny rozdział w historii klubu. Przyszłość wielu zawodników stanęła pod znakiem zapytania. Jednym z nich jest m.in. Harry Maguire, któremu wygasa kontrakt. Obecna umowa kończy się w czerwcu i nie została jeszcze przedłużona. Okazuje się, że Czerwone Diabły szukają następcy Anglika.

Jak poinformował serwis Daily Mail, w kręgu zainteresowań znalazł się Murillo z Nottingham Forest. Brazylijczyk rozważa zmianę otoczenia, ponieważ zespół pod wodzą Seana Dyche’a rozczarowuje w Premier League. Po 21. kolejkach zajmują dopiero 17. miejsce w tabeli.

Nie tak dawno Murillo przedłużył umowę z Tricky Trees do 2029 roku. Mimo to jest gotowy opuścić klub i podjąć się nowego wyzwania. Czerwone Diabły nie będą mieć łatwo w walce o stopera, ponieważ cieszy się on dużym zainteresowaniem. Wcześniej pojawiały się plotki o takich zespołach jak Chelsea, Liverpool, Arsenal czy AC Milan, a nawet Real Madryt.

Murillo trafił do Nottingham Forest pod koniec sierpnia 2023 roku. Bardzo szybko stał się wyróżniającym obrońcą w Premier League. Łącznie uzbierał dla klubu 96 meczów, w których zdobył 3 gole.

Michael Carrick w roli trenera Man United zadebiutuje w sobotę podczas derbowego starcia z Man City. Obecnie drużyna z Old Trafford zajmuje 7. miejsce w Premier League. Warto dodać, że odpadli już zarówno z Pucharu Anglii, jak i Carabao Cup.