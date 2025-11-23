Man United zmienia nastawienie! Młoda gwiazda trafi na sprzedaż?

Manchester United wstrzymuje rozmowy kontraktowe z młodą gwiazdą. Kobbie Mainoo nie ma pewnej przyszłości na Old Trafford. Do tej pory był uważany za twarz całego projektu.

fot. MI News & Sport Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United jednak pożegna Mainoo? Kluczowe rozmowy wstrzymane

Manchester United do pewnego momentu postrzegał Kobbiego Mainoo jako największy talent w drużynie i twarz całego projektu na lata. Był nietykalny, dlatego poszukiwano mu idealnego partnera do środka pola. Na przestrzeni kolejnych miesięcy sytuacja diametralnie się zmieniła, a na tę chwilę jego przyszłość na Old Trafford stoi pod znakiem zapytania. Odpowiada za to głównie Ruben Amorim, który zwyczajnie odstawił młodego pomocnika od gry.

W tym sezonie Mainoo jest zaledwie rezerwowym, na co nie chce się godzić. Już podczas letniego okienka domagał się zmiany klubu w ramach wypożyczenia, ale nie dostał zgody. Zimą może być inaczej – Anglik dalej nie poradził sobie z problemami i głównie przesiaduje na ławce rezerwowych. Manchester United faktycznie może go wypożyczyć, a zainteresowania usługami Mainoo nie brakuje.

Dodatkowo, wstrzymane zostały rozmowy w sprawie nowego kontraktu. Obecny obowiązuje tylko do 2027 roku, więc nie jest to komfortowa sytuacja dla giganta, który może nawet stracić młodego gwiazdora za darmo. Mainoo oczekuje sporej podwyżki, gdyż jest jednym z najgorzej opłacanych piłkarzy w drużynie. Klub natomiast zastanawia się nad słusznością jego żądań, biorąc pod uwagę wkład zawodnika w obecne wyniki.

Jeśli negocjacje nie zostaną wznowione, Manchester United może nawet zdecydować o sprzedaży Mainoo. Zainteresowane transferem jest Napoli, które chciałoby go wypożyczyć do końca sezonu, a następnie definitywnie wykupić.