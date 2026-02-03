Man United zablokował sprzedaż piłkarza. Jest potrzebny

Malacia był blisko transferu, ale Man United zablokował ruch
Manchester United od momentu, gdy trenerem zespołu został Michael Carrick, nie przegrał ani jednego meczu. Czerwone Diabły odniosły trzy zwycięstwa z rzędu. Tym samym wskoczyli na 4. miejsce w Premier League, co daje awans do Ligi Mistrzów. Jednym z kluczowych zawodników w poprzednich spotkaniach był Patrick Dorgu. Duńczyk doznał jednak kontuzji, przez co wypadł na dłuższy czas.
Nieobecność Dorgu wpłynęła na plany transferowe Manchesteru United w końcówce okienka. Z klubem z Old Trafford miał pożegnać się Tyrell Malacia, o którego zabiegały drużyny z Turcji. Wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku finalizacji, ale sprawa się posypała.
Pion sportowy Czerwonych Diabłów zablokował sprzedaż Malacii, ponieważ jest potrzebny w obliczu absencji Dorgu. Na ten moment wygląda na to, że Holender zostanie w klubie przynajmniej do końca sezonu.
Malacia trafił na Old Trafford w lipcu 2022 roku z Feyenoordu za 15 milionów euro. W poprzednim sezonie przez kilka miesięcy przebywał na wypożyczeniu w PSV Eindhoven. Łącznie w koszulce Man United uzbierał 48 spotkań, wygrywając Puchar Ligi Angielskiej.
W najbliższym czasie Manchester United czekają mecze w lidze z takimi zespołami jak: Tottenham, West Ham i Everton.