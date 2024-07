Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Scott McTominay na celowniku Fulham

Przyszłość Scotta McTominaya stoi pod dużym znakiem zapytania. Środkowy pomocnik podczas trwającego letniego okienka transferowego może odejść z Manchesteru United, ponieważ Czerwone Diabły szukają funduszy na dokonanie transferów. 27-letni Szkot w przypadku opuszczenia Old Trafford najprawdopodobniej zaliczyłby miękkie lądowanie.

Jak poinformował brytyjski portal “Manchester World”, zainteresowanie sprowadzeniem wychowanka Manchesteru United wykazuje bowiem kilka zespołów, w tym między innymi Fulham, który szykuje pierwszą ofertę. 52-krotny reprezentant Szkocji może zatem zostać w Premier League, nawet jeśli Czerwone Diabły ostatecznie zrezygnują z jego usług.

Klub z Old Trafford tego lata planuje wzmocnić kilka formacji i zbiera środki finansowe. Angielski gigant do obrony chce sprowadzić Matthijsa de Ligta, do pomocy Manuela Ugarte, a do ataku Joshuę Zirkzee. Scott McTominay jest wyceniany na 32 miliony euro, więc Manchester United na sprzedaży swojego zawodnika mógłby zarobić spore pieniądze.

27-letni pomocnik w koszulce Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 252 spotkania, zdobył 29 bramek i zaliczył 8 asyst. Scott McTominay był obecny na mistrzostwach Europy 2024 w Niemczech, jednak jego drużyna narodowa odpadła już w fazie grupowej.