Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Niepewna przyszłość Andrija Łunina i Daniego Ceballosa

Z Realu Madryt odeszli już Toni Kroos (koniec kariery), Nacho Fernandez (Al-Qadsiah) oraz Joselu Mato (Al-Gharafa), a o krok od przeprowadzki do Napoli jest Rafa Marin. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec roszad w zespole ze stolicy Hiszpanii. Portal “Fichajes.net” sugeruje, że niepewna jest przyszłość również Andrija Łunina i Daniego Ceballosa.

Ukraiński bramkarz prowadzi rozmowy z Królewskimi w sprawie przedłużenia kontraktu, ale nie złożył jeszcze podpisu pod nową umową. 25-latek podobno rozważa transfer, ponieważ zdaje sobie sprawę, że Thibaut Courtois jest już zdrowy i ciężko będzie wygryźć belgijskiego golkipera ze składu. Andrij Łunin jest łączony między innymi z Arsenalem.

Z podobnych powodów nad swoją przyszłością zastanawia się także Dani Ceballos. Hiszpański pomocnik może wrócić do Realu Betis, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. 27-latek nie jest pierwszym wyborem Carlo Ancelottiego, jednak Los Blancos chcieliby zatrzymać swojego zawodnika, gdyż buty na kołku postanowił zawiesić Toni Kroos.

Gdyby Dani Ceballos ostatecznie opuścił Santiago Bernabeu, to Real Madryt musiałby ruszyć na rynek w celu zakupu nowego pomocnika lub postawić na jednego z piłkarzy szkolących się w akademii Los Blancos – mówi się o Mario Martinie lub Nico Pazie.