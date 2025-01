Man United dostał ofertę wymiany. Juventus gotów oddać supergwiazdę

Manchester United otrzymał ofertę sensacyjnej wymiany zawodników. Jak podaje portal TalkSport na Old Trafford miałby trafić Dusan Vlahović. W drugą stronę udałby się Joshua Zirkzee.

Vlahović w rozliczeniu za Zirkzee, Juventus chce wymiany z Man United

Juventus w zimowym oknie transferowym planuje sprowadzić nowego napastnika. Turyńczycy jako główny cel określili młodego napastnika Manchesteru United. Od dłuższego czasu do gry w barwach Starej Damy przymierzany jest Joshua Zirkzee.

W ostatnich tygodniach dużo pisało się o potencjalnym dołączeniu Zirkzee do Juventusu. Włodarze włoskiego klubu mieli nawet odbyć rozmowy z agentami piłkarza. Według medialnych doniesień do przeprowadzenia transferu potrzebna była jedynie zgoda Czerwonych Diabłów. Dziennikarze portalu TalkSport – Alex Crook i Robert Kalkuta – przekazali szokujące informacje ws. możliwej wymiany na linii Turyn – Manchester.

Ich zdaniem Juventus złożył ofertę, w myśl której Dusan Vlahović miałby zostać piłkarzem Czerwonych Diabłów. Serb byłby częścią rozliczenia w transakcji z udziałem Joshuy Zirkzee. Decyzja o zaoferowaniu największej gwiazdy do innego klubu wynika z faktu, że napastnik ma tylko 18 miesięcy do końca kontraktu. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby umowa została przedłużona.

Zirkzee trafił do Premier League przed rozpoczęciem sezonu. Holender ma jednak wiele trudności z przystosowaniem się do gry w nowym klubie. Na ten moment zdobył jedynie 4 bramki i zaliczył 2 asysty w 28 meczach.

Z kolei Vlahović do Juventusu dołączył zimą 2022 roku z Fiorentiny. Łącznie w barwach Starej Damy rozegrał 124 mecze, strzelając 53 gole i notując 11 asyst.