Rashford łączony z Milanem. Nowe informacje od Di Marzio

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao i Marcus Rashford

Milan nie złożył oferty za Rashforda, Man United stawia trudne warunki

Manchester United wydaje się, że pogodził się z faktem, iż w niedalekiej przyszłości Marcus Rashford opuści klub. Relacje zawodnika z nowym menadżerem nie są idealne, a odsunięcie piłkarza od składu mogło je tylko pogorszyć. W międzyczasie w mediach pojawiają się informacje o potencjalnych kierunkach dla reprezentanta Anglii. Ostatnio zrobiło się głośno o przeprowadzce do Serie A.

We Włoszech zainteresowany sprowadzeniem Rashforda ma być AC Milan. Jeszcze kilka dni temu Matteo Moretto informował, że Rossoneri otrzymali możliwość podpisania kontraktu z piłkarzem. Jednak nowe wieści w tej sprawie sugerują, że żadna oferta nie została złożona. Gianluca Di Marzio przekazał, że problemem są oczekiwania co do warunków wypożyczenia.

Milan chciałby, aby Czerwone Diabły pokrywały większą część wysokiego wynagrodzenia gwiazdy. Z kolei Manchester United nie jest chętny na wypożyczenie Rashforda. Klub z Old Trafford wolałby sprzedać go od razu za konkretną kwotę.

Di Marzio dodaje, że Man United mógłby być skłonny do wypożyczenia Rashforda, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze Milan musiałby wziąć na siebie część wynagrodzenia. Po drugie w umowie musi się znaleźć opcja wykupu po zakończeniu wypożyczenia.

Rashford w tym sezonie uzbierał na swoim koncie 24 spotkania, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 3 asysty. W koszulce Manchesteru United gra nieprzerwanie od sezonu 2015/2016. Jego umowa z Czerwonymi Diabłami wygasa w czerwcu 2028 roku.