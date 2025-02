Man United chce sprzedać swojego wychowanka. 80 mln euro na stole

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Chelsea gotowa zapłacić ponad 80 milionów euro

W letnim okienku transferowym może dojść do sprzedaży Kobbiego Mainoo przez Manchester United. 19-letni pomocnik jest uważany za jeden z największych talentów akademii United. Jednak klub z Old Trafford ma być skłonny do rozważenia oferta za Anglika.

Mainoo jest podstawowym zawodnikiem w tym sezonie. Dotychczas rozegrał 25 meczów, stając się kluczową postacią w drużynie Rubena Amorima. Jego kontrakt wygasa w 2027 roku, choć zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Według doniesień Chelsea uważnie monitoruje sytuację młodego zawodnika i jest gotowa złożyć ofertę w wysokości ponad 80 milionów euro za reprezentanta Anglii.

Jeśli Manchester United nie poprawi swojej pozycji w Premier League, może zostać zmuszony do sprzedaży. Brak awansu do Ligi Mistrzów może sprawić, że klub będzie musiał szukać oszczędności i nie będzie w stanie zatrzymać swojego wychowanka.

Sam zawodnik deklaruje chęć pozostania na Old Trafford, lecz The Blues mogą go skusić, oferując mu wyższe wynagrodzenie.

Innym zainteresowanym klubem jest także Bayern Monachium. Dla Czerwonych Diabłów potencjalna sprzedaż Mainoo mogłaby pozwolić na przebudowę składu przed rozpoczęciem kolejnego sezonu.

Zobacz także: Amorim ryzykuje utratą pracy? Manchester United zimą tego nie zrobił