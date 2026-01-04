Man United bez szans na hitowy transfer! Stanowcza deklaracja

Manchester United ma na celowniku Carlosa Balebę, ale na drodze do transferu staje Brighton. Prezes klubu zapewnia, że nie ma szans na odejście pomocnika.

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Carlos Baleba i Benjamin Sesko

Baleba nie na sprzedaż. Manchester United musi zmienić cel?

Manchester United latem przebudował ofensywę, a teraz skupia się na innych formacjach. Nie wyklucza wzmocnień już tej zimy, choć będzie o to oczywiście bardzo trudno. Dostępnych kandydatów jest niewielu, a w dodatku koniecznie trzeba zabezpieczyć potrzebne fundusze. Media od dawna łączą Czerwone Diabły z Carlosem Balebą, który mógł trafić na Old Trafford jeszcze przed sezonem. Wówczas kluby się nie dogadały, gdyż Brighton oczekiwało ponad 100 milionów funtów.

Temat wrócił tej zimy, choć szanse na powodzenie od początku były niewielkie. Z obozu Brighton docierają jasne sygnały, że Baleba nie zostanie sprzedany w tym okienku. Manchester United będzie miał spory kłopot, aby sprowadzić go też w przyszłości.

– Nie mieliśmy żadnego telefonu od ludzi powiązanych z Manchesterem United. Nie mamy zamiaru sprzedawać Carlosa w tym okienku, ani w żadnym kolejnym. Wiem, że jest utalentowany i ma wiele opcji na przyszłość. Jest dla nas kluczowy w kontekście drugiej części sezonu – zaznaczył prezes Brighton Paul Barber.

W tym sezonie Baleba obniżył loty, ale wciąż jest jednym z najlepszych pomocników w Premier League. Oprócz Manchesteru United, przyglądają mu się też Chelsea czy Liverpool. Nie ulega wątpliwościom, że jego odejście byłoby potężnym osłabieniem dla Brighton, choć ten klub regularnie traci swoje największe gwiazdy.