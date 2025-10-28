Man City wybrał cel na lato. Guardiola widzi w nim następcę Rodriego

Joao Neves na liście życzeń Man City! Może zastąpić latem Rodriego
Rodri i jego przyszłość w Manchesterze City to wciąż nierozwiązany temat. Mistrz Europy coraz częściej jest łączony z powrotem do Hiszpanii. O transferze środkowego pomocnika marzy przede wszystkim Real Madryt. Co więcej, 29-latek zmaga się regularnie z problemami zdrowotnymi, przez co Obywatele rzadko mogą z niego korzystać. W związku z tym szukają jego następcy.
Na Etihad Stadium podjęli decyzję, że następca Rodriego na pewno nie zostanie sprowadzony w styczniu. Manchester City wierzy, że zarówno Tijjani Reijnders, jak i Nico Gonzalez będą w stanie zastąpić go na przestrzeni całego sezonu. Transfer nowego pomocnika przełożono więc na przyszłe letnie okno transferowe. W klubie powstała lista życzeń a jedno nazwisko szczególnie przykuło ich uwagę.
Jak poinformował serwis Football Insider po znakomitym ubiegłym sezonie najbardziej pożądanym piłkarzem jest Joao Neves. Portugalczyk to aktualnie zawodnik Paris Saint-Germain. 21-latek miał ogromny wpływ na sukcesy w poprzedniej kampanii, czyli zdobycie potrójnej korony. W 59 meczach zdobył 7 goli i zanotował 10 asyst. Nie jest tajemnicą, że Pep Guardiola bardzo ceni sobie jego umiejętności.
Joao Neves trafił do Paryża w sierpniu ubiegłego roku za ok. 65 milionów euro. Wcześniej był związany z Benfiką, której jest wychowankiem.