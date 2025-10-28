Man City wybrał cel na lato. Guardiola widzi w nim następcę Rodriego

Manchester City zdecydował, że następca Rodriego trafi do klubu dopiero latem przyszłego roku. Jak sugeruje Football Insider na liście życzeń znalazł się Joao Neves. Fanem piłkarza jest Pep Guardiola.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Joao Neves na liście życzeń Man City! Może zastąpić latem Rodriego

Rodri i jego przyszłość w Manchesterze City to wciąż nierozwiązany temat. Mistrz Europy coraz częściej jest łączony z powrotem do Hiszpanii. O transferze środkowego pomocnika marzy przede wszystkim Real Madryt. Co więcej, 29-latek zmaga się regularnie z problemami zdrowotnymi, przez co Obywatele rzadko mogą z niego korzystać. W związku z tym szukają jego następcy.

Na Etihad Stadium podjęli decyzję, że następca Rodriego na pewno nie zostanie sprowadzony w styczniu. Manchester City wierzy, że zarówno Tijjani Reijnders, jak i Nico Gonzalez będą w stanie zastąpić go na przestrzeni całego sezonu. Transfer nowego pomocnika przełożono więc na przyszłe letnie okno transferowe. W klubie powstała lista życzeń a jedno nazwisko szczególnie przykuło ich uwagę.

Jak poinformował serwis Football Insider po znakomitym ubiegłym sezonie najbardziej pożądanym piłkarzem jest Joao Neves. Portugalczyk to aktualnie zawodnik Paris Saint-Germain. 21-latek miał ogromny wpływ na sukcesy w poprzedniej kampanii, czyli zdobycie potrójnej korony. W 59 meczach zdobył 7 goli i zanotował 10 asyst. Nie jest tajemnicą, że Pep Guardiola bardzo ceni sobie jego umiejętności.

Joao Neves trafił do Paryża w sierpniu ubiegłego roku za ok. 65 milionów euro. Wcześniej był związany z Benfiką, której jest wychowankiem.