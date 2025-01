Man City szuka wzmocnień. Di Marzio wskazuje potencjalne transfery

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City faworytem do pozyskania Khusanova – twierdzi Di Marzio

Manchester City w obliczu poważnego kryzysu, z którym zmaga się od listopada, planuje dokonać zmian w składzie. Okazja ku temu będzie już w styczniu, gdyż od tygodnia trwa zimowe okno transferowe. Pep Guardiola w swoim zespole widziałby zawodników na dwie konkretne pozycje. The Citiziens zamierzają wzmocnić środek pola oraz pozycje środkowego obrońcy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W ostatnich miesiącach z Manchesterem City łączonych było wielu zawodników. W mediach przewijały się takie nazwiska jak Samuele Ricci, Martin Zubimendi, Leroy Sane czy Abdukodir Khusanov. Nowe informacje ws. potencjalnych transakcji przekazał Gianluca Di Marzio. Włoski dziennikarz zdradził, kto może wkrótce przenieść się na Etihad Stadium. Przy okazji wykluczył możliwość powrotu Sane.

– Manchester City rywalizuje z Tottenhamem o Khusanova z Lens. Myślę, że na ten moment są faworytem, żeby go pozyskać. Innym zawodnikiem, którego obserwują jest Juma Bah, obrońca Realu Valladolid. To bardzo interesujący piłkarz, którego obserwuje Manchester i Inter Mediolan – powiedział Gianluca Di Marzio.

– Myślę, że planem Manchesteru City jest pozyskanie młodych piłkarzy lub doświadczonego i silnego pomocnika, takiego jak Douglas Luiz, jeśli opuści Juventus – sugerował ceniony dziennikarz.

– Ederson jest topowym piłkarzem. Atalanta będzie mieć trudności, aby zatrzymać go latem. Dla nich to nowy Koopmeiners, diament na rynku. Liverpool śledzi go od dawna tak jak Barcelona, ale jak dobrze wiemy, mają problemy finansowe, więc uważam, że walka o Edersona rozstrzygnie się pomiędzy Man City, Liverpoolem i Realem Madryt. Te drużyny stać na takiego zawodnika jak on. Manchester United również, ponieważ mają bardzo dobre relacje z Atalantą po transferze Rasmusa Hojlunda – mówił Di Marzio.