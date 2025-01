Gdzie zagra Mohamed Salah? Di Marzio zaskoczył scenariuszem

Mohamed Salah ma ważny kontrakt z Liverpoolem do końca sezonu. Na ten moment nie wiadomo, gdzie zagra Egipcjanin. Gianluca Di Marzio uważa, że gwiazdor może zostać na Anfield Road.

Mark Pain / Alamy, Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Gianluca Di Marzio

Salah może zostać w Liverpoolu, Di Marzio nie widzi go w innym klubie

Liverpool doprowadził do sytuacji, w której trzech kluczowych zawodników może opuścić klub na zasadzie wolnego transferu. Wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt Mohameda Salaha, Trenta Alexandra-Arnolda i Virgila Van Dijka. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby dwóch pierwszych piłkarzy miało pozostać na Anfield Road. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kapitana The Reds, który w najbliższych miesiącach ma podpisać nowy dwuletni kontrakt.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nie tak dawno Mohamed Salah podczas jednego z wywiadów zasugerował, że mogą to być ostatnie miesiące w Liverpoolu. Obie strony rozmawiały w przeszłości na temat nowej umowy, lecz zabrakło porozumienia. Z kolei Gianluca Di Marzio ws. przyszłości Egipcjanina wieszczy scenariusz, który przypadnie do gustu fanom The Reds. Włoski dziennikarz uważa, że 32-latek zostanie w klubie.

– Myślę, że Salah zostanie w Liverpoolu. Moim zdaniem znajdą sposób, aby zatrzymać Salaha i Van Dijka – powiedział Gianluca Di Marzio.

– Nie widzę Salaha w żadnym innym zespole. Liverpool chce, żeby został, więc mogą znaleźć porozumienie, żeby go zatrzymać. Naprawdę nie widzę go w innej drużynie, ale arabskie kluby mogą spróbować przekonać go pieniędzmi – dodał włoski dziennikarz.

Czy Mohamed Salah po sezon odejdzie z Liverpoolu? TAK

NIE

TRUDNO POWIEDZIEĆ TAK

NIE

TRUDNO POWIEDZIEĆ 0 Votes

Salah związany jest z Liverpoolem od lipca 2017 roku, gdy The Reds sprowadzili go z AS Romy za 42 miliony euro. Łącznie w barwach klubu rozegrał aż 376 spotkań, strzelając 232 bramki i notując 105 asyst.