Man City traci gwiazdę. Gundogan wybrał transfer do giganta

07:51, 2. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Nicolo Schira

Ilkay Gundogan opuści Manchester City i przeniesie się do tureckiego giganta. Jak poinformował Nicolo Schira, transfer został już uzgodniony.

Ilkay Gundogan
Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Gundogan zamienia Man City na Galatasaray

Kolejna gwiazda żegna się z Manchesterem City. Po odejściu Kevina De Bruyne oraz transferze Manuela Akanjiego z drużyną Pepa Guardioli rozstaje się Ilkay Gundogan. Według doniesień dziennikarza Nicolo Schiry porozumienie z Galatasaray zostało już osiągnięte.

Teraz pozostały jedynie szczegóły kontraktu indywidualnego, ale strony są optymistyczne, że finalizacja nastąpi w najbliższym czasie. Galatasaray oferuje niemieckiemu pomocnikowi pensję w wysokości 5 milionów euro netto za sezon.

Gundogan, który w przeszłości deklarował chęć gry dla mistrza Turcji, ma za sobą zaskakujący powrót na Etihad Stadium w 2024 roku. Wtedy rozwiązał kontrakt z Barceloną, by pomóc klubowi w trudnym momencie kadrowym. Teraz jednak jego druga przygoda w niebieskiej części Manchesteru dobiega końca.

Dla Galatasaray będzie to hitowe wzmocnienie środka pola i duża rekompensata za nieudane negocjacje w sprawie Edersona, który ostatecznie trafi do Fenerbahce. W przypadku Gundogana turecki gigant dopiął swego i sprowadza jednego z najbardziej doświadczonych pomocników europejskiej piłki.

