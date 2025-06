Manchester City ogłosił transfer. Kolejne wzmocnienie Guardioli

Manchester City we wtorek wieczorem zaprezentował nowego zawodnika. Kontrakt z klubem podpisał Rayan Cherki. Francuz poprzednio grał w Olympique Lyon.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rayan Cherki nowym piłkarzem Manchesteru City

Manchester City kontynuuje ofensywę transferową. Od stycznia do zespołu trafiło już wielu nowych zawodników. Zimą drużynę wzmocnili m.in. Omar Marmoush, Nico Gonzalez czy Abdukodir Khusanov. Z kolei latem na Etihad Stadium przybyli Marcus Bettinelli i Rayan Ait-Nouri. Okazuje się, że to nie koniec działań na rynku transferowym, ponieważ we wtorek wieczorem ogłoszono kolejne wzmocnienie.

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że kontrakt z klubem podpisał Rayan Cherki. Francuz złożył podpis pod pięcioletnim kontraktem. Manchester City zapłacił za ofensywnego piłkarza 36 milionów euro plus dodatkowe 6 mln w bonusie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Biorąc pod uwagę obecne oraz poprzednie okno transferowe Manchester City wydał na nowych zawodników ponad 300 milionów euro. Warto dodać, że niebawem Obywatele ogłoszą jeszcze jeden transfer, ponieważ blisko klubu jest Tijjani Reijnders.

Rayan Cherki do tej pory bronił barw tylko i wyłącznie Olympique Lyon. W seniorskim zespole debiutował w sezonie 2019/2020, mając zaledwie 16 lat. Łącznie dla francuskiego zespołu rozegrał 185 spotkań, w których zdobył 29 goli i zaliczył 45 asyst.

Ostatni sezon w jego wykonaniu był na tyle udany, że Didier Deschamps powołał go do reprezentacji Francji. W drużynie narodowej zagrał jak dotąd 2 mecze, w których zdobył bramkę i zaliczył asystę.