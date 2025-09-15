Mamy najnowsze informacje w sprawie Alfareli. Wielka ulga po badaniach Francuza

Migouel Alfarela przeszedł w piątek z Legii do Arisu, ale już na pierwszym treningu dopadł go duży pech. Piłkarz doznał kontuzji kolana, a pierwsze wieści napływające z Grecji były bardzo niepokojące. Dziś zawodnik przeszedł dokładne badania. Goal.pl zna już ich wyniki.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Transfer last minute

To był transfer „za pięć dwunasta” i to dosłownie, bo jak ujawnił menedżer Migouela Alfareli, umowę z Arisem Saloniki Francuz podpisał o 23:54, a więc na sześć minut przed końcem okienka transferowego w Grecji.

W niedzielę dotarły natomiast z Grecji bardzo niepokojące informacje. Francuz opuścił trening ze łzami w oczach, trzyamjąc się za kontuzjowane kolano. W Arisie obawiano się, że kontuzja może być poważna, co oznaczałoby potworny pech dopiero co pozyskanego piłkarza.

Przerwa będzie krótka

Na szczęście badania nie wykazały najgorszego. Z naszych informacji wynika, że kontuzja Francuza na szczęście nie jest groźna. Jak słyszymy, przerwa w treningach ma potrwać 15 dni. To tak naprawdę niewiele w stosunku do tego jakie były obawy.

Oczywiście, nieco opoźni to jego debiut, który był planowany na wtorek, kiedy to Aris zagra w Pucharze Grecji. Najważniejsze jednak, że zawodnik nie doznał ciężkiego urazu. A najbliższe dni Francuz chce wykorzystać na dokończenie przeprowadzki z Polski i znalezienie mieszkania w Salonikach.