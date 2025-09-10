Mainoo stawia warunek Man United. W grze transfer do Serie A

Kobbie Mainoo chce zagrać na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Dlatego oczekuje, że będzie regularnie grał w Manchesterze United. Jeśli nie dostanie minut, rozważy wypożyczenie do Napoli - informuje ESPN.

Kobbie Mainoo rozważa wypożyczenie do Napoli

Manchester United podczas letniego okna transferowego przeszedł pewne zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Z klubem pożegnało się wielu zawodników, a wśród nich mógł znaleźć się również Kobbie Mainoo. Ostatecznie reprezentant Anglii został na Old Trafford, lecz jego przyszłość wciąż wisi na włosku. Pomocnik nie jest przekonany czy dalsza gra dla Czerwonych Diabłów to dobre rozwiązanie.

Mainoo nie ukrywa, że jego marzeniem jest powołanie na Mistrzostwa Świata 2026. Żeby je dostać, musi regularnie grać w klubie, co na ten moment jest małym problemem. Jak dotąd zagrał tylko w dwóch meczach, zbierając 135 minut na boisku.

Jak poinformował serwis ESPN jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, Mainoo jest gotowy zmienić otoczenie w zimowym oknie transferowym. Anglik rozważa wypożyczenie do Napoli, które było nim zainteresowane jeszcze kilka tygodni temu. Taki ruch miałby zapewnić mu regularną grę i szanse na powołanie do reprezentacji Anglii na przyszłoroczny mundial.

20-latek to wychowanek Czerwonych Diabłów, gdzie debiutował w sezonie 2022/2023. W dwóch ostatnich kampaniach był ważną postacią pierwszego składu, notując 74 występy, w których zdobył 7 goli i zanotował 3 asysty. Obecna umowa obowiązuje go do czerwca 2027 roku.