Harry Maguire może odejść z Manchesteru United tego lata, jeśli chce dobrze przygotować się do Euro 2024. Choć Czerwone Diabły odrzuciły ofertę z Aston Villi, transfer obrońcy wciąż jest możliwy. Nie zniknął on bowiem z radarów Evertonu.

IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire nadal nie może liczyć na regularną grę pod wodzą Erika ten Haga

Manchester United odrzucił jednak ofertę za Anglika i Scotta McTominaya

Sytuacji obrońcy przygląda się Everton, który od dawna marzy o jego usługach

Wraca temat transferu Maguire’a do Evertonu

Sytuacja Harry’ego Maguire’a jest obecnie nie do pozazdroszczenia. Nie zyskał on zaufania Erika ten Haga. Już kilka tygodni temu Manchester United oficjalnie poinformował o pozbawieniu reprezentanta Anglii opaski kapitana zespołu. Media wyrażają się jasno – jeśli stoper chce wystąpić na Euro 2024, potrzebuje regularnej gry. Sytuację chciała rozwiązać Aston Villa. Oferta z Birmingham za Maguire’a i Scotta McTominaya została jednak odrzucona. To jednak wcale nie znaczy, że 30-latek pozostanie na Old Trafford.

Jego sytuacji bacznie przygląda się bowiem Everton, jak donosi Independent. The Toffees marzą o usługach obrońcy już od dawna, a o ich zainteresowaniu informowano tuż po otwarciu okienka. Teraz klub znad Mersey musi przejść do konkretów, jeśli chce przekonać zarówno Manchester United, jak i samego piłkarza.

Maguire w minionym sezonie wystąpił w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Czytaj więcej: Arsenal o krok od kupna reprezentanta Hiszpanii. Ramsdale ma konkurencję.

Everton Fulham 2.25 3.50 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2023 10:59 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin