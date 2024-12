AC Milan monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu perspektywicznych zawodników. Skautom Rossonerich wpadł w oko skrzydłowy AS Monaco, Maghnes Akliouche - ujawnił w mediach społecznościowych turecki dziennikarz, Ekrem Konur.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche na celowniku Milanu

AC Milan rozgrywa nierówny sezon, zajmując w tym momencie odległe 8. miejsce w tabeli Serie A. Słaba forma drużyny Rossonerich może sprawić, że włodarze z San Siro będą chcieli wzmocnić skład w najbliższych okienkach transferowych. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanym przez Ekrema Konura, to skautom mediolańskiego klubu wpadł w oko skrzydłowy AS Monaco, Maghnes Akliouche. 22-latek jest jednym z największych objawień obecnej kampanii Ligue 1, co nie uchodzi uwadze europejskich gigantów.

Sytuację młodzieżowego reprezentanta Francji bacznie monitoruje również hiszpańska FC Barcelona. Zatem AC Milan będzie musiał pokonać konkurencję, żeby zakontraktować perspektywicznego atakującego. Władze AS Monaco podobno nie planują rozstawać się ze swoją perełką podczas najbliższego zimowego okna transferowego, ale wydaje się, że następnego lata przeprowadzka prawego napastnika będzie bardzo prawdopodobna.

W aktualnym sezonie Maghnes Akliouche rozegrał 21 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 5 asyst, będąc ważną postacią zespołu prowadzonego przez Adiego Huttera. Mierzący 183 centymetry piłkarz do akademii klubu z Księstwa trafił w 2017 roku, a przed kampanią 2022/2023 stał się członkiem pierwszej drużyny AS Monaco. Utalentowany skrzydłowy jest wyceniany na 40 milionów euro, więc ekipa z Ligue 1 może liczyć na wielki zarobek.