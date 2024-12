Harry Maguire ma ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do 30 czerwca 2025 roku. Zdaniem Ekrema Konura niepewną sytuację 31-letniego obrońcy planuje wykorzystać SSC Napoli. Ponadto stoperowi przygląda się także Galatasaray Stambuł.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

SSC Napoli myśli o pozyskaniu Harry’ego Maguire’a

Kontrakt Harry’ego Maguire’a z Manchesterem United obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, a to stawia przyszłość angielskiego stopera pod dużym znakiem zapytania. Co prawda włodarze Czerwonych Diabłów posiadają opcję przedłużenia umowy środkowego obrońcy o kolejny sezon, ale jeszcze nie wiadomo, czy ostatecznie skorzystają z przysługującej im możliwości. Nowe informacje w sprawie doświadczonego defensora ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Według wyżej wspomnianego dziennikarza 64-krotny reprezentant Anglii nie narzekałby na brak zainteresowania, gdyby nie podpisał nowego kontraktu z Manchesterem United. Sytuację Harry’ego Maguire’a podobno monitorują bowiem włoskie SSC Napoli oraz tureckie Galatasaray Stambuł. Zarówno Błękitni, jak i Lwy potrzebują wzmocnienia w formacji defensywnej, a mający ogromne doświadczenie 31-latek na pewno wniósłby sporo jakości do jednego z tych zespołów.

Harry Maguire z powodzeniem występuje w barwach Manchesteru United od sierpnia 2019 roku, gdy przeprowadził się na Old Trafford za 87 milionów euro z Leicester City. Dotychczasowy bilans stopera w ekipie Czerwonych Diabłów wygląda następująco – 219 meczów, 12 bramek i 7 asyst. Harry Maguire wygrał dwa trofea z drużyną Red Devils – Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Serwis “Transfermarkt” wycenia wychowanka Barnsley FC na 15 milionów euro.