Mac Allister zdecydował ws. pozostania w Liverpoolu. To wielka szansa Realu

Alexis Mac Allister nie planuje rozmów z Liverpoolem na temat nowego kontraktu. To wielka szansa dla Realu Madryt, choć nie oznacza jednocześnie przenosin do Królewskich, o czym informuje "Mundo Deportivo".

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie na tyle słabo, że wszystko zapowiada, że latem klub czeka spora rewolucja. Nie da się ukryć, że Królewscy będą musieli znów zainwestować w nowych piłkarzy oraz prawdopodobnie w nowego szkoleniowca, którym ma zostać ktoś z wysokiej, może nawet najwyższej, półki. Jednym z podstawowych celów Królewskich jest sprowadzenie nowego pomocnika.

W tym kontekście w ostatnich miesiącach mówiło się o wielu graczach, a jednym nazwiskiem, które przewija się cały czas w kwestii zainteresowania jest Alexis Mac Allister. Argentyńczyk, który występuje w Liverpoolu, to jeden z najlepszych graczy na swojej pozycji w Premier League, dlatego też nie może dziwić, że Królewscy chcą go u siebie. Teraz może dojść do zwiększenia ich szans. Według informacjach przekazanych przez „Mundo Deportivo”, Mac Allister nie planuje rozmów z Liverpoolem na temat nowego kontraktu. Ten obecny wygasa latem 2028 roku, ale to może być jasny sygnał, że piłkarz byłby otwarty na nowe wyzwania.

W tym sezonie Alexis Mac Allister rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie na poziomie najwyższej ligi angielskiej 27-letni środowy pomocnik rozegrał blisko 200 spotkań. Na jego koncie jest chociażby mistrzostwo Anglii oraz mistrzostwo świata. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Argentyny na 80 milionów euro.

