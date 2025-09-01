Luquinhas blisko zmiany klubu. Były piłkarz Legii wybrał ciekawy kierunek

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luquinhas

Luquinhas przenosi się do Portugalii

Luquinhas wkrótce zakończy swoją przygodę z brazylijską Fortalezą. Według doniesień Zbigniewa Szulczyka w serwisie „X” skrzydłowy jest o krok od związania się z CD Santa Clara, która występuje w lidze portugalskiej. Negocjacje są na finiszu, a do dopięcia transakcji pozostały już tylko formalności.

Brazylijczyk to doskonale znane nazwisko kibicom Ekstraklasy. W barwach Legii Warszawa rozegrał aż 156 spotkań, zdobył 25 bramek i zanotował 21 asyst. Dwukrotnie reprezentował barwy Wojskowych, a w ostatnim sezonie powrócił na Łazienkowską w ramach wypożyczenia. Mimo solidnych występów stołeczny klub nie zdecydował się na jego wykup i zawodnik wrócił do ojczyzny.

Ostatnie miesiące były dla Luquinhasa wyjątkowo burzliwe. Jeszcze niedawno media informowały, że 28-latek może obrać kierunek rosyjski i dołączyć do Torpedo Moskwa. Transfer ten budziłby ogromne kontrowersje, biorąc pod uwagę trwającą wojnę w Ukrainie i sankcje wobec rosyjskiej piłki.

Ostatecznie jednak przyszłość piłkarza rysuje się w Portugalii. Santa Clara chce wykorzystać jego doświadczenie z boisk europejskich i uczynić z niego jedno z wzmocnień ofensywy. Dla samego zawodnika może to być szansa na powrót do stabilnej gry w europejskich rozgrywkach i odbudowanie formy, którą prezentował w Legii.

