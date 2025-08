Luka Jović znalazł nową drużynę. Serb zaliczy ogromny zjazd

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luka Jović

AEK Ateny zakontraktuje Lukę Jovicia

Luka Jović pozostaje wolnym zawodnikiem po tym, jak latem zakończyła się jego przygoda z Milanem. Serbski napastnik, który jeszcze kilka lat temu uchodził za jeden z największych talentów europejskiej piłki, dziś próbuje odbudować karierę. Po nieudanym okresie w Realu Madryt i epizodach we Fiorentinie oraz wspomnianym wyżej Milanie, notowania snajpera znacznie spadły. Brak regularnej gry i słaba dyspozycja sprawiły, że 27-latek znalazł się na bezrobociu, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, iż już wkrótce rozpocznie nowy rozdział.

Jak informuje w poniedziałek hiszpańska gazeta „MARCA”, Luka Jović porozumiał się bowiem z AEK-iem Ateny i lada moment podpisze kontrakt z greckim klubem. Umowa ma obowiązywać przez dwa sezony, z opcją przedłużenia o kolejny rok. AEK Ateny to aktualny wicemistrz Grecji, który regularnie rywalizuje w europejskich pucharach. W tej drużynie 27-latek stworzy duet napastników z Anthonym Martialem. Etatowy reprezentant Serbii w zespole Żółto-Czarnych będzie miał szansę na stabilizację oraz powrót do wysokiej formy.

Kariera Luki Jovicia nabrała rozpędu w Eintrachcie Frankfurt, gdzie w kampanii 2018/2019 zdobył 27 bramek. Ten dorobek zapewnił mu transfer do Realu Madryt, ale w barwach ekipy Królewskich kompletnie nie spełnił pokładanych w nim nadziei – w 51 meczach strzelił tylko 3 gole. Mimo że następne przystanki we Włoszech nie przyniosły przełomu, to Serb wciąż ma dopiero 27 lat i sporo do zaoferowania. Przenosiny do AEK-u Ateny mogą być dla niego możliwością, żeby wrócić na właściwe tory oraz przypomnieć o sobie europejskim kibicom.