Liverpool ma na oku kolumbijskiego snajpera. Zapłaci 60 milionów euro?

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Luis Suarez celem transferowym Liverpoolu

Liverpool zawodzi w obecnym sezonie i niemal na pewno nie obroni tytułu mistrzowskiego. W związku z tym włodarze z Anfield Road mogą zdecydować się na przebudowę składu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Niewykluczone, że w ekipie The Reds jeszcze mocniej wzmocniona zostanie formacja ofensywna. Angielski klub analizuje rynek w poszukiwaniu napastnika, który zagwarantuje skuteczność i regularność w kluczowych momentach rozgrywek.

Jak ustalił brytyjski serwis „SportsBoom”, Liverpool znajduje się w gronie zespołów zainteresowanych sprowadzeniem Luisa Suareza. Nie chodzi jednak o słynnego Urugwajczyka, który niegdyś przywdziewał koszulkę drużyny z Merseyside, lecz o kolumbijskiego napastnika o tym samym imieniu i nazwisku. 28-letni snajper imponuje formą w Sportingu Lizbona, co nie umknęło także uwadze Newcastle United. Rywalizacja o jego podpis może więc okazać się zacięta.

Suarez z powodzeniem występuje w barwach lizbońskiego klubu od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za niespełna 23 miliony euro z Almerii. Ośmiokrotny reprezentant Kolumbii w obecnym sezonie rozegrał 37 meczów, zdobył 29 bramek oraz zanotował 6 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego napastnika na ponad 20 milionów euro, choć Sporting nie zamierza schodzić poniżej 60 milionów euro.