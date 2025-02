Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Luis Henrique wzbudził zainteresowanie SSC Napoli

SSC Napoli podczas minionego zimowego okienka transferowego sprzedało Khvichę Kvaratskhelię. Przypomnijmy, że gruziński skrzydłowy za 70 milionów euro przeprowadził się do Paris Saint-Germain. Klubowi z Neapolu jeszcze nie udało się znaleźć godnego następcy 24-letniego atakującego. Co prawda do drużyny Azzurrich na podstawie wypożyczenia z Milanu przeszedł Noah Okafor, jednak Szwajcar na razie nie odgrywa ważnej roli na Stadio Diego Armando Maradona.

Dlatego SSC Napoli najbliższego lata spróbuje sprowadzić nowego skrzydłowego, który najlepiej czuje się na lewej flance. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Antonio Conte w szeregach swojego zespołu chciałby mieć Luisa Henrique. 23-letni Brazylijczyk na co dzień występuje w barwach Olympique’u Marsylia, gdzie w ostatnim czasie imponuje wysoką formą. Niewykluczone, że świetna dyspozycja młodego zawodnika zaowocuje przeprowadzką właśnie do Neapolu.

Francuski klub liczy, że zatrzyma swojego piłkarza na dłużej, aczkolwiek oferty rzędu 30-35 milionów euro mogą przekonać władze Olympique’u Marsylia do sprzedaży rozchwytywanego napastnika. Warto dodać, że sytuację Luisa Henrique monitorują również AS Roma, Everton, Nottingham Forest oraz Newcastle United. W trwającej kampanii zdolny atakujący rozegrał 25 meczów, zdobył 9 bramek i zanotował 6 asyst.