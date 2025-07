Bayern finalizuje hitowy transfer. Zapłaci 75 milionów euro

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany - trener Bayernu Monachium

Luis Diaz o krok od Bayernu Monachium

Głównym celem Bayernu Monachium podczas trwającego letniego okienka transferowego jest wzmocnienie formacji ofensywnej. W ostatnich tygodniach z przeprowadzką na Allianz Stadium byli łączeni tacy zawodnicy jak Nico Williams (Athletic Bilbao), Bradley Barcola (PSG) czy Rafael Leao (AC Milan). Żaden z tych piłkarzy nie trafi jednak do stolicy Bawarii, co skłoniło tamtejszych włodarzy do skierowania swojego wzroku na skrzydłowego Liverpoolu – Luisa Diaza.

Mimo początkowych trudności w negocjacjach między klubami, wszystko wskazuje na to, że kolumbijski gwiazdor będzie kontynuował swoją karierę na Allianz Arenie. Mianowicie, 28-letni atakujący dogadał się już z mistrzami Niemiec co do warunków kontraktu indywidualnego, a rozmowy na linii Bayern Monachium – Liverpool zmierzają ku szczęśliwemu finałowi. Kwota tej transakcji ma wynieść 75 milionów euro – donosi w mediach społecznościowych Nicolo Schira.

Luis Diaz z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Reds od stycznia 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Anfield Road za 53 miliony euro z FC Porto. W minionej kampanii skrzydłowy rozegrał 50 spotkań, zdobył 17 bramek i zaliczył 8 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia 28-letniego zawodnika na kwotę w granicach 70 milionów euro. Warto dodać, że trwającego lata 63-krotny reprezentant Kolumbii był poważnie łączony również z Barceloną, do której ostatecznie powędruje Marcus Rashford.

Luis Diaz ma związać się z Bayernem Monachium kontraktem ważnym do 2030 roku.