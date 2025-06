dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Francji

Lucas Digne może wzmocnić szeregi Atletico Madryt

Jednym z głównych celów Atletico Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego jest sprowadzenie nowego lewego obrońcy. Trener drużyny Los Rojiblancos – Diego Simeone – liczy na zwiększenie jakości na tej pozycji. W ostatnim czasie z przeprowadzką na Estadio Metropolitano byli łączeni Theo Hernandez (AC Milan) oraz Andrew Robertson (Liverpool). Jednak zakontraktowanie 27-letniego Francuza lub 31-letniego Szkota jest bardzo trudnym zadaniem.

W tym momencie niewiele wskazuje na to, że jeden z tych zawodników będzie kontynuował swoją karierę w Atletico Madryt. Dlatego stołeczny klub znalazł inną opcję i zainteresował się Lucasem Dignem, który na co dzień przywdziewa koszulkę Aston Villi. Jak poinformował brytyjski portal „Football Insider”, Hiszpanie przygotowują już pierwszą ofertę za lewego obrońcę. Premierowa propozycja Atletico Madryt ma opiewać na 8 milionów funtów, co równa się 10 milionom euro.

Lucas Digne z powodzeniem występuje w barwach zespołu Lwów od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Villa Park za 30 milionów euro z Evertonu. W minionym sezonie 52-krotny reprezentant Francji rozegrał 45 spotkań oraz zaliczył 7 asyst dla Aston Villi. 31-letni wahadłowy jest niezwykle doświadczonym piłkarzem, posiadając w swoim CV także Barcelonę, Paris Saint-Germain i Romę. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia bocznego defensora na 10 milionów euro, co pokrywa się z szykowaną przez Atletico Madryt ofertą.