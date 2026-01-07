PSG wysłucha ofert za stopera. Oczekuje 25 milionów euro

Lucas Beraldo może rozstać się z PSG podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Zainteresowanie 22-letnim obrońcą wykazują trzy kluby, a mianowicie Fenerbahce Stambuł, Palmeiras oraz Flamengo - poinformował Ekrem Konur.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Lucas Beraldo

Lucas Beraldo może odejść z Paris Saint-Germain

Lucas Beraldo może opuścić Paris Saint-Germain już podczas trwającego zimowego okienka transferowego, co wzbudza spore zainteresowanie na rynku. 22-letni środkowy obrońca nie zdołał na stałe przebić się do podstawowego składu mistrzów Francji, a ograniczona liczba minut rodzi pytania o jego dalszą przyszłość w Paryżu.

Władze PSG są otwarte na różne scenariusze, zwłaszcza że klub planuje dalszą przebudowę defensywy i nie wyklucza wypożyczenia lub sprzedaży młodego stopera.

Jak donosi Ekrem Konur, Beraldo znalazł się na radarze kilku zespołów, które poszukują solidnego, lewonożnego środkowego obrońcy. Obserwują go się m.in. Fenerbahce Stambuł, Palmeiras oraz Flamengo, gdzie Brazylijczyk mógłby liczyć na regularniejszą grę.

Sam zawodnik ma być otwarty na zmianę otoczenia, jeśli zagwarantuje mu ona większą rolę sportową. PSG nie chce blokować rozwoju piłkarza, ale oczekuje satysfakcjonującej oferty finansowej na poziomie 20-25 milionów euro w przypadku transferu definitywnego.

22-letni Beraldo trafił do Paris Saint-Germain z Sao Paulo FC jako jeden z najbardziej obiecujących defensorów młodego pokolenia. Do przeprowadzki doszło w 2024 roku, a koszt transakcji wyniósł 20 milionów euro. Mimo ogromnego potencjału jego przyszłość na Parc des Princes pozostaje niepewna, dlatego nadchodzące tygodnie mogą okazać się bardzo ważne dla dalszego przebiegu kariery pięciokrotnego reprezentanta Brazylii.