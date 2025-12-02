Napoli osłabi rywala w walce o tytuł? Planuje wzmocnić środek pola

SSC Napoli chce zwiększyć rywalizację w linii środkowej. Według informacji Ekrema Konura, na celowniku mistrzów Włoch znajduje się między innymi pomocnik Romy - Lorenzo Pellegrini.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte - trener SSC Napoli

Lorenzo Pellegrini przymierzany od SSC Napoli

SSC Napoli podczas najbliższego zimowego okienka transferowego planuje poważnie wzmocnić swój środek pola. Trener ekipy Azzurrich – Antonio Conte – widzi bowiem potrzebę zwiększenia rywalizacji w tym sektorze boiska. Dotychczas najczęściej z przejściem na Stadio Diego Armando Maradona był łączony Kobbie Mainoo z Manchesteru United, który uchodzi za jeden z najciekawszych młodych talentów Premier League.

Teraz – jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur – na celownik Napoli trafił także Lorenzo Pellegrini. 29-letni Włoch prawdopodobnie byłby do wzięcia w stosunkowo niskiej kwocie, ponieważ jego kontrakt wygasa już latem.

Ponadto neapolitańczycy, sięgając po byłego kapitana Romy, mogliby jednocześnie osłabić bezpośredniego rywala w walce o mistrzowski tytuł, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tego ruchu. Oba kluby są w czołówce ligowej tabeli i rywalizują o scudetto.

Pellegrini jest wychowankiem rzymskiego zespołu, choć lata 2015-2017 spędził w Sassuolo Calcio. Później wrócił do ekipy Giallorossich, a AS Roma zapłaciła za jego ponowne sprowadzenie około 10 milionów euro. Ofensywny pomocnik w koszulce drużyny Wilków rozegrał łącznie 329 meczów, zdobył 58 bramek orfaz zaliczył 60 asyst. Do swojej gabloty wstawił również puchar za wygranie Ligi Konferencji Europy w sezonie 2021/2022.