Locatelli opuści Juventus? Pomocnik łączony z transferem do Premier League

Manuel Locatelli przez lata nie zdołał zabłysnąć w Juventusie, dlatego coraz więcej mówi się o jego możliwym transferze podczas letniego okienka. Pomocnik Starej Damy jest łączony z przenosinami do Bournemouth, donosi "Corriere dello Sport".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Locatelli znalazł się na celowniku Bournemouth

Manuel Locatelli od momentu transferu do Juventusu, nie zdołał w pełni zaprezentować swojego potencjału. Jego występy pod wodzą defensywnie nastawionego Massimiliano Allegriego nie były na miarę oczekiwań zarówno klubu, jak i kibiców. Pomimo rozegrania 132 meczów, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 13 asyst, jego forma pozostawiała wiele do życzenia. Ostatnie wydarzenia, takie jak pominięcie go w kadrze na Euro 2024 i zmiana trenera w zespole Bianconerich tylko zaostrzają spekulacje na temat przyszłości pomocnika.

Włoska prasa donosi, że Manuel Locatelli nie może być pewien swojej przyszłości w Juventusie, choć na razie nie trafił na listę transferową i możliwe, że pod wodzą nowego trenera, Thiago Motty, zdołałby odzyskać formę oraz stać się kluczowym graczem zespołu. Z drugiej strony, angielski klub Bournemouth wyraził zainteresowanie włoskim pomocnikiem. Chociaż na ten moment nie ma oficjalnych informacji na temat potencjalnego transferu, wszystko może zmienić się jeszcze przed końcem okienka transferowego.

Przyszłość Locatellego jest również niepewna ze względu na spodziewany transfer Teuna Koopmeinersa, który mógłby ograniczyć szanse Włocha na regularne występy. Wydaje się, że najbliższe tygodnie będą kluczowe dla dalszych losów Locatellego, a jego pozostanie w Juventusie lub przenosiny do Premier League mogą zależeć od wielu czynników, w tym planów Motty i preferencji samego zawodnika.

