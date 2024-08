UKKO Images / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Todibo w West Hamie, FC Barcelona zarobi 8 mln dzięki klauzuli w umowie

West Ham United dość nieoczekiwanie włączył się do walki o transfer środkowego obrońcy. Przez wiele tygodni wszystko wskazywało na to, że Jean-Clair Todibo trafi do Juventusu. Ostatecznie rzutem na taśmę Młoty przechwyciły transakcję z udziałem Francuza. OGC Nicea zaakceptowała ofertę angielskiego klubu i w zamian za 40 milionów euro sprzedała reprezentanta Francji.

Na transakcji z udziałem Todibo zarobi również FC Barcelona. 24-letni stoper był piłkarzem Dumy Katalonii w latach 2019-2021 skąd przeniósł się na Lazurowe Wybrzeże. Blaugrana pozbyła się zawodnika za 8,5 mln euro, a dodatkowo zapewniła sobie 20% od następnej sprzedaży. W związku z tym jak podaje profil BarcaInfo na portalu X na konto hiszpańskiego klubu wpłynie kwota 8 mln euro.

Choć nie są to gigantyczne pieniądze, to dla Barcelony każda dodatkowa suma przychodu jest niezwykle istotna. Nie od dziś wiadomo, że Katalończycy mierzą się z problemami finansowymi, które stanowią problem m.in. podczas rejestracji nowych zawodników czy sztabu szkoleniowego. Jak na razie Duma Katalonii w letnim oknie transferowym ze sprzedaży piłkarzy zarobiła ok. 18 mln euro.

Z klubem pożegnali się m.in. Sergino Dest, Chadi Riad, Marc Guiu i Estanis Pedrola. Ponadto po wygaśnięciu kontraktu drużynę Hansiego Flicka opuścili Marcos Alonso i Sergi Roberto.